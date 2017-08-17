Минулої доби у зоні АТО один український боєць загинув, четверо були поранені

Минулої доби на Донбасі окупанти 35 разів порушили перемир’я, один український боєць загинув, четверо отримали поранення.

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО.

Зазначається, що наприкінці минулої доби обстановка у зоні проведення АТО продовжила загострюватись, а російсько-окупаційні угруповання від застосування гранатометів і стрілецької зброї все частіше переходять до важкого озброєння.

За даними штабу, найгарячіше цієї ночі було в районі Авдіївської промзони, де з 18.00 бандити 5 разів обстрілювали українських бійців з мінометів і різних видів гранатометів. У відповідь українські підрозділи накривали ворога щільним вогнем, який суттєво переважав. У результаті цих протистоянь один український військовий загинув.