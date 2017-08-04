Міносвіти продовжило термін подачі у ВНЗ оригіналів документів на бюджетні місця

Вступники, що отримали рекомендацію до зарахування на бюджет, зможуть принести оригінали документів у виші до 18.00 5 серпня.

Відповідний лист Міністерства освіти і науки України керівникам вищих навчальних закладів направлено сьогодні, повідомила прес-служба відомства.

«До Міністерства освіти і науки України надходять численні звернення вступників з проханням продовжити термін подачі документів на бюджет. Мотиви різні, зокрема, вони пов’язані з доїздом в інші міста, якщо дитина отримала рекомендацію на зарахування у виші не поруч з домом», – зазначив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

У Міносвіти нагадали, що рекомендації до зарахування на бюджет отримали понад 60,9 тис. вступників.

Списки зарахованих вступників, що виконали усі вимоги до зарахування та вчасно подали оригінали документів до приймальних комісій ВНЗ, мають бути оприлюднені не пізніше 12.00 7 серпня.

Невикористані місця будуть надані пільговим категоріям вступників.

Абітурієнти, що вступали на природничі та технічні спеціальності, але не пройшли на бюджет, також зможуть отримати місце, якщо вступники, які отримали рекомендацію до зарахування, відмовляться від бюджету чи не принесли вчасно оригінали потрібних документів.

Переведення на вакантні місця державного та регіонального замовлення відбуватиметься до 18 серпня.