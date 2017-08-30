Мережі АЗС почали знижувати роздрібні ціни на автогаз

Ряд мереж АЗС 29-30 серпня почали знижувати роздрібні ціни на скраплений газ, який використовується як автомобільне паливо, на 10-50 коп. за літр.

Про це повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко, передає УНІАН.

За інформацією UPECO, на 10 коп. за літр паливо подешевшало в мережах АЗС Glusco (і коштує 14,95 грн за літр) і «Барс» (15,90 грн за літр). На 20 коп. за літр газ подешевшав у мережах АЗС «РУР Груп» (16,79 грн за літр), «Род-Нік» (16,19 грн за літр), на 40 коп. за літр – в мережі Jazz Oil (15,39 грн за літр) і на 50 коп. за літр до 15,99 грн за літр на заправках «Енерджі Транс».

«Це лише перші кроки. За два дні ціни знизилися лише у регіональних операторів або у невеликих гравців. Для істотного зниження необхідно, щоб ціни впали в найбільших мережах АЗС», – сказав Сіренко, додавши, що за два дні середня вартість газу в Україні впала всього лише на 2 коп. за літр – до 16,01 грн за літр.

Також експерт зазначив, що почалося зниження цін в оптовому сегменті ринку.

«Сьогодні в опті середня ціна впала на 486 грн за тонну до 29 003 грн за тонну», – додав він.

Як повідомлялося, за останні два тижні спостерігалося різке зростання цін на автогаз у мережах АЗС. Станом на 28 серпня ціни вже досягли значень 16,49-16,99 грн за літр.

За даними UPECO, причинами зростання цін стали високий рівень споживання газу, дефіцит його поставок, а також нестача потужностей на ринку для зберігання цього виду палива.

29 серпня прем`єр-міністр Володимир Гройсман назвав рекордне зростання цін на скраплений газ у мережах АЗС диверсією і доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі та іншим держорганам розробити можливе вирішення цієї проблеми і до 15 вересня «отримати іншу цінову картину».

30 серпня президент Петро Порошенко заявив, що ціни на автогаз мають піти на істотне зниження в другій половині вересня.