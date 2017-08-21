Львівський суд взяв під варту працівника охорони власника ФК «Карпати»

Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину, що порушивши правила безпеки дорожнього руху, будучи особою, яка керує транспортним засобом, здійснив зіткнення із автомобілем марки «Опель Астра», що спричинило смерть жінки – водія.

Як повідомляється на офіційній сторінці Галицького суду Львова, 19 серпня до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою громадянину, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України.

Зокрема, органом досудового розслідування встановлено, що 18 серпня 2017 року, близько 15 години 10 хвилин, громадянин, керуючи автомобілем марки «Мерседес Бенц», та рухаючись ним автодорогою сполученням «Львів-Краківець» 16 км + 300 м і проїжджаючи її ділянку в с.Ямельня, Яворівського району Львівської області, в напрямку до м.Яворів, порушив вимоги Правил дорожнього руху України, які виразилися в тому, що він проявив неуважність до дорожньої обстановки та її змін, виконуючи обгін попутного йому автомобіля марки «Опель Астра», на перехресті з другорядною дорогою, яка веде до с.Ямельня, перетнувши при цьому суцільну лінію горизонтальної дорожньої розмітки, не переконався, що це буде безпечним та не створить перешкод іншим учасникам руху, такими своїми діями створив аварійну обстановку, що призвела до зіткнення між ним та попутнім автомобілем марки «Опель Астра», який на той час розпочав виконання лівого повороту із автодороги сполученням «Львів – Краківець» на автодорогу, яка веде до с.Ямельня, Яворівського району Львівської області, внаслідок чого водій автомобіля марки «Опель Астра» від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці події.

В ході розгляду клопотання, підозрюваний визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України, та вказав, що порушивши правила безпеки дорожнього руху, будучи особою, яка керує транспортним засобом, здійснив зіткнення із автомобілем марки «Опель Астра», що спричинило смерть жінки – водія.

Згідно ухвали від 19.08.2017 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити та обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави, з урахуванням ч.4 ст.183 КПК України, яка надає право слідчому судді, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, який спричинив загибель людини.

Як повідомляє «5 канал», суд заарештував охоронця президента ФК «Карпати» Петра Димінського Андрія Борща на два місяці за підозрою у причетності смертельного ДТП.

Як повідомлялося, 18 серпня у Львівській області в результаті ДТП за участю автомобіля власника ФК ”Карпати” загинула жінка.

За даними поліції, водій автомобіля Mercedes, 43-річний львів`янин, скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району.

У результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.

Водночас видання Zaxid.net повідомляло, що учасником ДТП став автомобіль відомого львівського бізнесмена, власника ФК «Карпати» та телеканалу ZIK Димінського (Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР). Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці ДТП, Димінський закрився в позашляховику охорони, але охоронець бізнесмена стверджує, що саме він був за кермом автомобіля Mercedes.