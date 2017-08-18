Львівській обласній філармонії надали статус національного закладу

Рішення про присвоєння Львівській обласній філармонії статусу національного закладу ухвалили сьогодні, 18 серпня, під час засідання Кабміну.

Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Довідка. Львівська філармонія почала роботу у 1902 році в приміщенні колишнього театру Скарбека (сьогодні — театр Марії Заньковецької). У 1933 році Адам Солтис заснував оркестр Львівської філармонії. У 1939 році філармонії надали статус державної. З 1944 року симфонічний оркестр філармонії розпочав постійну концертну діяльність. На базі філармонії діють Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, Академічний камерний оркестр « Віртуози Львова », Академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок», квартет бандуристок «Львів’янки» і ансамбль «19-й клас».