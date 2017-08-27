Львівські «Карпати» зіграли у нічию з донецьким «Олімпіком»

У суботу, 26 серпня, львівські «Карпати» зіграли у Києві матч проти донецького «Олімпіка» в рамках української Прем’єр-ліги.

Як повідомляє Zaxid.net, попри численні моменти, жодна з команд так і не зуміла забити бодай гол. Гравців підводила як влучність, так і вдалі дії захисників команди, попри те, що у «Карпат» і Ігор Худоб’як, і Франческо ді Франко мали шанс відзначитися.

Відтак матч закінчився «сухою» нічиєю, принісши кожній з команд по одному очку. Завдяки цьому тепер в активі «Карпат» 6 очок після семи турів УПЛ і 9 місце у турнірній таблиці. Правда їх звідти ще можуть «посунути» «Зоря» і «Олександрія», які свої матчі зіграють лише в неділю, 27 серпня.

Наступний матч «Карпати» зіграють у Львові проти рівненського «Вереса». Базовий день матчу – 9 вересня.