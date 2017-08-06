Львівські “Карпати” здобули перемогу над “Сталлю” у чемпіонаті України

Футболісти львівських “Карпат”, поступаючись на перших хвилинах “Сталі” у стартовому матчі 4-го туру чемпіонату України, зуміли перемогти кам’янську команду з рахунком 3:1.

М’ячі у суботу на львівському стадіоні “Україна” забили Ігор Худоб’як (30-та хвилина), Олег Голодюк (64), Роман Дебелко (81, з пенальті) – у господарів; Едгар Малакян (8, з пенальті) – у гостей.

На 73-й хвилині у “Карпат” вилучено з поля Голодюка.

5 липня також відбудеться поєдинок на ОСК “Металіст” у Харкові, де донецький “Шахтар” приймає ФК “Маріуполь” (початок о 19.30, транслює телеканал “Футбол 2″).

У другий ігровий день туру у неділю, 6 серпня, “Зірка” у Кропивницькому зіграє з рівненським “Вересом” (17.00, “Футбол 1″), одеський “Чорноморець” зустрінеться з “Олександрією” (17.00, “Уніан”), луганська “Зоря” на “Славутич-Арені” у Запоріжжі протистоятиме донецькому “Олімпіку” (19.30, “2+2″), а у паралельному матчі у Полтаві “Ворскла” зійдеться з київським “Динамо” (19.30, “Футбол 1″).

Турнірне становище на цю хвилину: “Динамо” – 9 очок, “Шахтар” – 6, “Сталь” – 6, “Ворскла” – 6, “Маріуполь” – 5, “Олімпік” – 5, “Карпати” – 4, “Верес” – 3, “Зірка” – 2, “Зоря” – 2, “Олександрія” – 2, “Чорноморець” – 0.