Львівські «Карпати» віддали в оренду двох гравців

Львівські «Карпати» вирішили віддати в оренду двох гравців – Андрія Марковича та Віктора Хомченка.

До кінця сезону обидва гравці виступатимуть за першоліговий «Рух», який базується у Львів-Винниках, повідомляє Zaxid.net.

До слова, Андрій Маркович є вихованцем львівського клубу. У чемпіонаті УПЛ захисник провів 6 поєдинків, у двох з яких виходив зі старту.

Віктор Хомченко перейшов у «Карпати» з луцької «Волині», вихованцем якого власне і є. У зелено-білій футболці Хомченко провів 3 матчі, у кожному з яких виходив на заміну.