Львівська мерія не радить купувати квартири в новобудовах компанії «Ірокс».

Як повідомили у юридичному департаменті Львівської міської ради, ПрАТ «Ірокс», яке має об’єкти будівництва у м. Львові, здійснює будівництво без жодних дозвільних документів, через що мешканці не зможуть оформити право власності на квартири.

«ПрАТ «Ірокс» має об’єкти будівництва на вул. Антонича і вул. Шевченка. Однак для проведення цих робіт земельна ділянка «Іроксу» не надавалася. Маємо листи з управління земельних ресурсів, є листи з управління державного кадастру, які підтверджують, що земельна ділянка, де проводиться будівництво, відноситься до земель, які ненадані у користування.

Отож, земельної ділянки в них немає, містобудівні теж управління архітектури не може надати. Оскільки в них немає земельної ділянки, в них немає дозволу навіть на проект відведення земельної ділянки.

Щодо будівництва на вул. Шевченка, 418, то були неодноразові судові засідання. Доказів оформлення права користування земельною ділянкою ПрАТ «Ірокс» не надало жодному суду.

Також жодних рішень щодо надання містобудівних умов та обмежень на будівництво на вказаній земельній ділянці, рішень сесії ЛМР щодо надання ПрАТ «Ірокс» земельної ділянки на вул. Шевченка, 418 у власність або користування не приймалося. Відповідно, у ПрАТ «Ірокс» право власності на вказаний будинок не виникало, оскільки не проведена державна реєстрація права власності, у зв’язку з відсутністю правовстановлюючих документів на земельну ділянку.

Тому, фізичні особи, які придбали житло у ПрАТ «Ірокс», змушені звертатися до суду з позовами про визнання права власності на квартиру, оскільки «Ірокс» не може надати у власність квартири, бо право власності у ПрАТ «Ірокс» на будинок в цілому відсутнє», – йдеться у повідомленні юридичного департаменту Львівської міської ради.

У департаменті містобудування ЛМР підтвердили, що Львівська міська рада не надавала ПрАТ «Ірокс» земельних ділянок під будівництво житла на вул. Т.Шевченка, 418, вул. Антонича, 1, вул. І.Величковського, 61 та вул. Тернопільській, 42.

«Управлінням архітектури департаменту містобудування не погоджувалась проектна документація, не затверджувались та не видавались містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок на будівництво багатоповерхових житлових будинків на вул. І.Величковського, 61, вул. Антонича, 1, вул. Т.Шевченка, 418 та вул. Тернопільській, 42 (забудовник ПрАТ «Ірокс»), – повідомили в департаменті містобудування ЛМР.