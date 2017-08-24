Ліга Європи: “Динамо” обіграло португальський “Марітіму”

В Києві на НСК “Олімпійський” відбувся матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, де “Динамо” приймало португальський “Марітіму” і впевнено виграло, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Кияни вирішили долю гри протягом трьох хвилин в середині першого тайму. На 32-й хвилині відкрив рахунок точним ударом Денис Гармаш. Після навісу з флангу, захисник скинув головою м’яч точно на Гармаша, який також пробив головою, продовживши політ м’яча у сітку – 1:0. За три хвилини, на 35-й, подвоїв перевагу киян Микола Морозюк. Ударом зі штрафного Морозюк пробив повз стінку і обдурив воротаря, пославши м’яч практично по центру воріт. Після перерви Дерліс Гонсалес збільшив рахунок до великого.

Все, чого досяг “Марітіму”, був точний удар Ердема Шена на 69-й хвилині – 3:1.

Матч тижневої давнини у Фуншалі завершився внічию – 0:0.

Таким чином, “Динамо” вийшло в основний турнір Ліги Європи.