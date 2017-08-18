Кортеж власника ФК «Карпати» Петра Димінського потрапив у смертельну ДТП під Львовом

Автомобіль відомого львівського бізнесмена Петра Димінського став учасником ДТП, у якій загинула молода жінка. Ймовірно, за кермом був сам бізнесмен, однак ця інформація потребує офіційних підтверджень.

ДТП трапилася на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. За попередніми висновками, автомобіль Opel, за кермом якого була 26-річна мешканка села Ямельня, повертав чи виїжджав з села на трасу, коли в неї врізався Mercedes S 65 AMG. Молода жінка загинула на місці ДТП.

У поліції підтвердили загибель жінки.

«Виклик у Яворівський відділ поліції надійшов о 15:15. Слідчі та поліція зараз з’ясовують усі обставини на місці, це все, що наразі відомо», – розповіла ZAXID.NET представниця прес-служби поліції Львівської області Іванна Кутнів.

На місці ДТП виявився власник ФК «Карпати» і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Mercedes з держномером АС0277ВР, за кермом якого часто бачать Петра Димінського

Як повідомили очевидці ДТП, Петро Димінський закрився у позашляховику охорони, натомість охоронець бізнесмена стверджує, що саме він був за кермом Mercedes S 65 AMG.

Позашляховик охорони (ВС0222СК), який завжди супроводжує Mercedes Петра Димінського

Встановити особисту причетність Димінського до ДТП можна було б переглянувши записи відеокамер, розташованих на виїзді зі Львова, а також опитавши безпосередніх свідків ДТП.

Варто зауважити, що кортеж Петра Димінського щодня їздить цією дорогою з центру Львова, де поруч з Львівською облрадою розташований офіс бізнесмена, до його резиденції на території Яворівського полігону.

Zaxid.net