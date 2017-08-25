“Київстар” з вересня підвищує вартість тарифних планів

Один з найбільших українських операторів стільникового зв’язку «Київстар» з 1 вересня 2017 року підвищує вартість тарифних планів для контрактних абонентів в 1,5-2 рази.

Відповідне повідомлення прес-служба компанія оприлюднила на офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, оператор закриває діючі тарифи, а абонентів автоматично переведуть на нові тарифи.

Група недорогих тарифних планів подорожчає вдвічі. Абоненти “Київстар Комфорт 35″, “Київстар Безлім 35″, “Вільний Київстар 35″, “Київстар Комфорт 50″ будуть переведені на тариф «Все за 70+».

Тарифні плани “Київстар Безлім 50″, “Київстар Комфорт 55″, “Вільний Київстар 55″, “Київстар Комфорт 75″, “Київстар Комфорт 70″, “Київстар Безлім 70″, “Київстар Комфорт 95″ подорожчають в 1,5-2 рази, їх об’єднають у тарифний план «Все за 110».

Група тарифних планів “Київстар Безлім 100″, “Київстар Комфорт 100″, “Київстар Комфорт 130″ подорожчає в середньому в 1,7 разу. Абоненти будуть переведені на тарифний план «Все за 175».

Абоненти тарифного плану “Необмежений Легкий+” переведуть на “Все за 350″, “Необмежений Простір”, “Київстар Комфорт 400″, “Київстар Комфорт 400+” – на “Все для VIP”.

Крім того, з 1 вересня підвищується на 30% абонплата для тарифного плану “Абсолютний Необмежений”.