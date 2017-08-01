Київське «Динамо» вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів

2 серпня київське «Динамо» на виїзді поступилося швейцарському «Янг Бойз» з рахунком 2:0. І за підсумками двох матчів вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів.

Після цього ініціатива в матчі перебувала на стороні господарів, яким для проходу в наступний раунд требу було забивати ще один раз. Однак воротар динамівців Максим Коваль демонстрував непогану реакцію, і в деяких моментах врятував свою команду від пропущеного голу. Та саме його помилка коштувала «Динамо» місце у наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. На 88 хв він допустився прикрої помилки, пропустивши не надто потужний удар після подачі з кутового головою від Лотомба, пише zaxid.net.

Однак лише Максима Коваля в цьому матчі звинувачувати не варто. 18:1 – така статистика ударів по воротах, яка показує, що лише воротарської майстерності голкіпера «Динамо» було замало, щоб кияни пройшли далі.

2:0 в цьому матчі, 3:3 за підсумками двох ігор. Але за правилом голу на виїзді в наступний раунд проходить саме «Янг Бойз».

«Динамо» ж тепер чекатиме на свого суперника у кваліфікації Ліги Європи. Жеребкування відбудеться у п’ятницю, 4 серпня.

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