Київське “Динамо” перемогло “Зірку” у стартовому матчі туру Прем’єр-ліги

У Києві відбулася на НСК “Олімпійський” стартова гра 5-го туру чемпіонату країни з футболу серед команд Прем’єр-ліги, в якому київське “Динамо” обіграло “Зірку” з Кропивницького, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Кияни мали беззаперечну ігрову і територіальну перевагу протягом всієї гри, але реалізувати її змогли лише у другому таймі. Рахунок на 48-й хвилині відкрив Демьєрсі Мбокані. Атаку киян почав Буяльський, який зробив закид у штрафну гостей. Там м’яч підхопив Гармаш, скинув і Мбокані головою перекинув голкіперу, що вибіг назустріч.