Італійська авіакомпанія запускає зі Львова рейси в Мілан, Венецію та Неаполь

Із вересня зі Львова можна буде полетіти в Мілан, повідомила директор аеропорту «Львів» Тетяна Романовська, повідомляє «Львівський портал».

За словами Тетяни Романовської, уже цього тижня італійська авіакомпанія оголосить про нові рейси зі Львова.

«Оскільки лоукости не змогли відкрити рейсів на Італію та Іспанію, то ми знайшли нову італійську компанію, яка вже днями оголосить, що 22 вересня Львів матиме новий рейс на Мілан у п’ятниці і неділі», – розповіла директор аеропорту.

Вона додала, що в майбутньому планують і вівторковий рейс.

Окрім того, з грудня італійська компанія планує запустити рейси на Венецію та Неаполь, а з літа 2018 року – до Сардинії, Верони та Парми.

Інформації щодо вартості квитків на рейси наразі немає.