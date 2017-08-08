Інформація про зарахованих до вишів з`явиться сьогодні у персональних кабінетах абітурієнтів

Інформація про абітурієнтів, які були зараховані до вищого навчального закладу, з`явиться сьогодні у персональних кабінетах вступників.

Про це повідомив директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров в ефірі «112 Україна».

«Вчора завершився важливий етап вступної кампанії. ВНЗ були видані накази про зарахування на бюджетну форму навчання абітурієнтів, які отримали ці місця за адресним розміщенням держзамовлення», – сказав він.

За словами Шарова, тепер відбуватиметься процес переведення на бюджет осіб, які мають пільги або за пріоритетними спеціальностями перебувають у списках черговиків.

«Щоб мати можливість бути переведеним на місце держзамовлення, вступник повинен прийти до вузу, де оцінять, чи має він шанс на переведення, подати документи і укласти договір. Тому що в цьому випадку саме договір є підставою для зарахування до вишу. Далі в порядку черги відбуватиметься переведення. Для цього складаються відповідні реєстри. При цьому є одна категорія вступників, яка гарантовано, якщо потрапляє в реєстр, обов`язково і швидко переводиться. Це діти загиблих захисників України», – додав він.

Як повідомлялося, 7 серпня завершилося зарахування абітурієнтів, рекомендованих на бюджетну форму навчання.