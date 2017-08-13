Фонд гарантування розпочав виплати вкладникам Інвестбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 14 серпня здійснює виплати вкладникам ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Про це повідомила прес-служба ФГВФО.

«З 14 серпня 2017 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) розпочинає здійснювати виплати коштів вкладникам ПАТ «КБ «Інвестбанк», – йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зазначають, що для отримання відшкодування вкладники ПАТ «КБ «Інвестбанку» можуть звертатись з паспортом та документом органу про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) до відділень будь-якого з банків-агентів Фонду гарантування: ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Ідея Банк», АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Правекс-Банк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Таскомбанк», ПАТ АБ «Південний».