Фонд гарантування почав виплати вкладникам банку ”Новий”

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 10 серпня, почав виплати вкладникам неплатоспроможного банку ”Новий”.

Як повідомила прес-служба фонду, виплати проводяться за депозитами, термін дії яких закінчився до 14 липня 2017 року включно, а також поточними і картковими рахунками. Вкладники можуть отримати відшкодування в підрозділах банків – агентів фонду.

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більш як 200 тис. грн.

Як повідомлялося, Національний банк України від 13 липня 2017 року відніс до категорії неплатоспроможних банк ”Новий”, ключовим акціонером якого (18,33%) виступає державне підприємство – конструкторське бюро ”Південне” імені Янгеля.

Банк «Новий» працює на ринку України з 1992 року. За даними НБУ, банк ”Новий” на 1 квітня 2017 року за розміром активів (770,59 млн грн) посідав 58-е місце з 90 банків, що працювали на той момент в Україні.