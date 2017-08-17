Фонд держмайна продав 25% акцій «ДТЕК Західенерго»

Фонд держмайна на сьогоднішніх торгах продав 25% акцій енергогенеруючої компанії «ДТЕК Західенерго» з підвищенням стартової ціни на 20% – за 417,2 млн грн.

Про це повідомляє УНІАН.

Пакет акцій було продано після 5 кроків підвищення стартової ціни.

Також повідомляється, що 3,1 млн шт. акцій було продано за ціною 130,46 грн/шт., тоді як стартова вартість 1 акції становила 108,7 грн/шт.

Аукціон відбувався на майданчику біржі ПФТС, при цьому ім`я покупця не повідомляється.

Як повідомлялося, раніше Фонд держмайна анонсував на середину серпня проведення аукціонів із продажу 25% державних пакетів акцій 8 енергокомпаній: «Одесаобленерго», «Донецькобленерго», «Донбасенерго», «Сумиобленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго».

16 серпня було продано 25% акцій «ДТЕК Донецькобленерго», а вранці 18 серпня – 25% акцій «Київенерго».

Довідка. Компанія «ДТЕК Західенерго» є оператором трьох теплоелектростанцій – Бурштинської, Ладижинської і Добротвірської. До її складу також входять сервісні компанії «Галременерго», «Львівенергоспецремонт» та інші. Загальна встановлена потужність ТЕС компанії становить 4,7 ГВт, або 14,2% від загальної потужності всієї електрогенерації в Україні. 72,2% акцій компанії належать найбільшому приватному енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

У першому півріччі 2017 року компанія скоротила чистий збиток у 3 рази – до 396,9 млн грн.