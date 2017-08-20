ФК” Львів” зіграв внічию з вінницькою «Нивою»

На стадіоні СКІФ футболісти “Львова” задовільнилися нічиєю у матчі проти вінницької “Ниви”.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook спортивний журналіст Євген Кравс, господарі першими відкрили рахунок, проте на останніх секундах першого тайму підопічні Володимира Горілого вирівняли з пенальті. Переглядаючи відео після матчу фахівці погодилися – пенальті не було. Проте, суддю ніхто не звинувачував: судді також помиляються. Другий тайм пройшов у обопільних атаках. Кожна команда мала можливість завоювати три очки. Проте, воротарі більше не пропускали…

Голи: Кисленко, 5хв. (1: 0), Осадчий, 45+2 (1: 1).

Наступний домашній матч на стадіоні СКІФ ФК “Львів” проведе 3 вересня проти стрийської “Скали”. Обидві команди Львівщини розташувалися у верхній частині турнірної таблиці та демонструють непоганий футбол. Тож, дербі обіцяє бути цікавим. Мабуть, не менш цікавим буде виїздний матч “львів’ян” проти “Демні” у Кубку України.