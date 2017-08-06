Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) оприлюднила пари першого раунду Кубка світу-2017, що стартує 2 вересня в Тбілісі (Грузія).

У числі 128 учасників змагань за трофей боротимуться 7 представників України.

Пари першого раунду Кубка світу ФІДЕ за участю шахістів України: Василь Іванчук – Муртаз Кажгалеев (Казахстан), Павло Ельянов – Олександр Лендерман (США), Руслан Пономарьов – Панаяппан Сетхураман (Індія), Юрій Кузубов – Сергій Жигалко (Білорусь), Олександр Арещенко – Антон Демченко (Росія), Ярослав Жеребух – Олександр Онищук (США), Мартин Кравців – Ігор Коваленко (Латвія).

Кубок світу пройде за нокаут-системою. У всіх раундах, крім фінального, суперники зіграють дві класичні партії. У разі рівного рахунку граються партії тай-брейку. У фінальному матчі будуть зіграні чотири класичні партії.

Переможець і фіналіст Кубка світу, який завершиться 27 вересня, отримають право зіграти у турнірі претендентів на світову шахову корону.