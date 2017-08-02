Двом львівським школам присвоять імена Квітки Цісик та Ірини Калинець

Двом школам Львова планують присвоїти імена відомої співачки Квітки Цісик та правозахисниці Ірини Калинець. Про це повідомляє відділ громадського партнерства Львівської міської ради.

«Ми отримали два звернення від львівських шкіл. У школі №54 вже багато років діє єдиний музей Квітки Цісик, туди приїжджали делегації з інших країн, щоб його відвідати. Вчителі пишаються цим музеєм і вирішили назвати іменем Квітки й саму школу», – розповіла начальниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик, пише zaxid.net.

Квітка Цісик – американська співачка українського походження, популярна виконавиця рекламних джинґлів у США, оперна і блюзова співачка, виконавиця українських народних і популярних пісень. Родина співачки походить з Львівщини. У 2011 році у школі №54 відкрили музей Квітки Цісик, в кімнаті є диски, чобітки, рукавички, ноти та інші персональні речі. Музей включено у список туристичних місць Львова.

Звернення до управління освіти написали і вчителі школи №87, там Ірина Стасів-Калинець вчилась з 1947 до 1957 року. За словами її чоловіка, дисидента Ігоря Калинця, саме тут вона написала свої перші твори.

За словами Зоряни Довганик, якщо на слуханнях підтримають ідею присвоєння імен, то восени школи вже перейменують.

Громадські обговорення щодо присвоєння назв львівським школам триватимуть до 18 вересня. Пропозиції та зауваження можна подавати у відділ громадського партнерства управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради через Центр надання адміністративних послуг за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1.