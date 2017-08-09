До Львова привезуть чудотворний образ з Єрусалима

Львів‘яни та гості міста мають можливість помолитися перед іконою Нерукотворного Образа (Убруса) Господа нашого Ісуса Христа.

Як повідомляє «Духовна велич Львова», у суботу, 19 серпня 2017 року, до Церкви Преображення Господнього УАПЦ (вул. Роксоляни 43а, Левандівка) прибуде ікона нерукотворного Образа (Урбуса) Господа нашого Ісуса Христа. Ікона привезена із Святої Землі (м. Єрусалим), і перебуватиме у храмі до неділі, 3 вересня 2017 року.

Розпорядок Богослужінь на 19 серпня 2017 року

09.00 – Акафіст перед іконою нерукотворного Образа (Убруса) Господа

нашого Ісуса Христа;

10.00 – Водосвятний молебень;

11.00 – Святкова Літургія Іоана Золотоустого, опісля Літургії відбудеться освячення плодів.

19.00 – Акафіст перед іконою нерукотворного Образа(Убруса) Господа нашого Ісуса Христа.

Щоденно, з 19 серпня – до 3 вересня 2017 р., храм буде відчинено з 07.30 год. до 22.00 год. Крім того, о 09.00 год. і о 19.00 год. будуть служити акафіст перед іконою.

«В іконі є також вміщено часточку камінця із Гробу Господнього і миро із мироточивої ікони «Нерукотворний Спас» (Свята Земля). Крім того, у храмі кожен охочий зможе приклонитися перед іконою Святого Спиридона Тримифунського Чудотворця та іншими святинями, які зберігаються у нас», – наголосив прот. отець Володимир Біловус, настоятель Церкви Преображення Господнього УАПЦ.

Довідка.

29 серпня святкують перенесення з Єдеси до Константинополя Нерукотворного образа (Убруса) Господа нашого Ісуса Христа, яке відбулось у 944 році. Святкування здійснюється у віддання свята Успіння, називається третім Спасом (Спасом на полотні).

Переказ свідчить, що за часів проповіді Спасителя в сирійському місті Єдесі правив Авгар. Він був вражений по всьому тілу проказою. Чутка про великі чудеса, творені Господом, поширилася по Сирії (Мт.4:24) і дійшла до Авгара. Не бачачи Спасителя, Авгар увірував в Нього як в Сина Божого і написав листа з проханням прийти і зцілити його. З цим листом він послав до Палестини свого живописця Ананію, доручивши йому зобразити Божественного Вчителя. Ананія прийшов до Єрусалиму і побачив Господа,оточеного народом. Він не міг підійти до Нього через великий натовп людей, що слухали проповідь Спасителя. Тоді він став на високому камені і спробував здалека написати образ Господа Ісуса Христа, але це йому ніяк не вдавалося.

Спаситель Сам покликав його, назвав по імені і передав для Авгара короткий лист,в якому, ублаживши віру правителя, обіцяв надіслати Свого учня для зцілення від прокази та настановити для спасіння. Потім Господь попросив принести воду та убрус (полотно, рушник). Він умив обличчя,витер його убрусом, і на ньому відбився Його Божественний Образ. Рушник і лист Спасителя Ананія приніс до Єдеси. З благоголінням прийняв Авгар святиню і отримав зцілення від страшної хвороби до приходу обіцяного Господом учня. Ним був апостол св. Тадей, який хрестив Авгара і всіх жителів Єдеси, що увірували. Написавши на Нерукотворному Образі слова: «Христе-Боже, кожен, хто сподівається на Тебе, не посоромиться».