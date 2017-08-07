Чоловіка, який утримував заручників у психіатричній лікарні у Львові, взяли під варту

Франківський районний суд у Львові виніс рішення взяти під варту чоловіка, який 4 серпня утримував в заручниках 76 пацієнтів психіатричної лікарні, десятьом з яких наніс ножові поранення різного ступеню важкості.

Про це повідомила співробітник відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Іванка Кутнів, передає УНІАН.

«Франківський суд міста Львова 5 серпня виніс рішення про утримання під вартою 30-річного львів’янина, який захопив заручників в обласній психлікарні, внаслідок чого 10 пацієнтів отримали поранення з них троє перебувають у важкому стані. Йому оголошено про підозру у замаху на вбивство і поміщено у спеціальний медичний заклад де він перебуває під охороною», – розповіла Кутнів.

Як повідомила директор департаменту охорони здоров‘я Львівської ОДА Ірина Микичак, «під час штурму 16 відділення стаціонару лікарні п’ятеро поліцейських отримали травми. Працювало шість бригад екстреної меддопомоги. За життя трьох потерпілих триває напружена боротьба медиків. Департамент охорони здоров‘я Львівської облдержадміністрації проводить службову перевірку».

Як повідомлялося, у Львові правоохоронці провели спецоперацію із визволення заручників, яких захопив пацієнт обласної психіатричної лікарні. Для звільнення людей правоохоронці штурмом взяли заблоковане приміщення. Зловмисника затримано, 10 заручників і 5 поліцейських отримали травми різного ступеню важкості.

«4 серпня, близько 19.00, у Франківський відділ поліції надійшло повідомлення від працівника психіатричної лікарні, розташованої по вулиці Кульпарківській, про те, що в одному з відділень медичного закладу пацієнт утримує заручників, погрожуючи вчинити над ними фізичну розправу», – йдеться у повідомленні Нацполіції області.

За даними поліції, затриманий –30-річний львів’янин, який за рішенням суду від 2013 до 2017 року перебував у лікарні на примусовому лікуванні за вбивство батька – він наніс загиблому 72 ножових поранення. Трохи більше, ніж місяць тому чоловіка відпустили додому, проте за клопотанням родичів 4 серпня об 11.00 його знову було поміщено до медичного закладу.

«Близько 19.00 чоловік почав поводитись неадекватно, заблокував двері у відділення, де перебували 76 пацієнтів, пошкодив майно та розбив вікна. Склом з розбитого вікна він травмував десятьох пацієнтів, троє з яких перебувають у важкому стані. Постраждалі пацієнти – люди віком від 30 до 60 років, у більшості з них діагностовано різані рани в області шиї», – повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Тарас Сабанюк.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

Як стало відомо з джерел у Львівській обласній психіатричній лікарні, затриманий львів’янин є інвалідом другої групи із захворюванням «параноїдальна шизофренія».