Бізнесмена Димінського викликають на допит, однак він відбув до Швейцарії – Геращенко

Львівського бізнесмена Петра Димінського, який може бути причетний до смертельного ДТП у Львівській області на 23 серпня викликають на допит.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат фракції ”Народний фронт” Антон Геращенко в Facebook.

«У понеділок вранці Петру Димінському було офіційно вручено повістку на допит, і його було попереджено, що йому буде запропоновано здати зразок своєї ДНК слідчому. Допит було призначено на середу 23 серпня», – написав він.

Також, за його словами, сьогодні, о 14:00 Генеральна прокуратура визначила підслідність розслідування справи про можливу причетність Димінського до загибелі Наталії Тріли за Головним слідчим управлінням Нацполіції.

«Через годину після цього Петро Димінський, який на сьогодні поки ще має статус свідка, вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви», – зазначив Геращенко.

«Попереджаю Петра Димінського, що якщо Ви не з`явитеся на допит до слідчого і не здасте для експертизу пробу Вашої ДНК, це може бути непрямим доказом того, що за кермом Mercedes був зовсім не Ваш 43-річний охоронець. А це могли бути Ви або інша близька Вам людина. Хто насправді був за кермом…, слідство встановить, за будь-яких обставин. І жодні гроші, жодні зв`язки не допоможуть справжньому винуватцю смерті Наталії Тріли уникнути передбаченої законом відповідальності», – наголосив радник глави МВС.

18 серпня на трасі Львів-Краковець Mercedes почесного президента футбольного клубу «Карпати» Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилами дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Водночас родичі загиблої стверджують, що за кермом був сам Димінський.