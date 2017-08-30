Bitcoin не є валютою в Україні, але майнінг не порушує законодавства – НБУ

Bitcoin не підпадає під визначення валюти, але при цьому майнінг (виготовлення криптовалют) не є порушенням законодавства, вважають у Національному банку України.

«Ми як Національний банк, маючи такі визначення, як валюта, валютні цінності, грошовий сурогат, електронні гроші, не знаходимо в цьому переліку категорії, до якої можна прирівняти Bitcoin. І вважаємо, що це не валюта», – сказав виконуючий обов`язки голови НБУ Яків Смолій у ході презентації в НБУ, посилаючись на результати сьогоднішнього засідання ради фінансової стабільності, передає УНІАН.

За його словами, на відміну від валюти, у Bitcoin немає централізованого емітента, при цьому він є предметом торгівлі як товар.

«Ми не можемо на сьогодні визначити, що це таке», – додав керівник НБУ, зазначивши, що регулятор спільно з іншими держорганами в рамках ради фінансової стабільності знайде це визначення якнайшвидше.

Водночас Смолій зазначив, що майнінг не є порушенням законодавства.