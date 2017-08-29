Ажіотаж на виготовлення біометричних паспортів спадає – ДП «Документ»

Ажіотажний попит на оформлення біометричних паспортів спадає, оскільки закінчується сезон відпусток.

Про це керівник прес-служби держпідприємства ”Документ” Володимир Поліщук повідомив журналістів під час відкриття у Києві найбільшого в Україні центру з оформлення паспортів, передає УНІАН.

”Закінчується сезон відпусток. Окрім того, вже майже 2,5 млн людей оформили біометричні паспорти. Проте, думаю, що ажіотаж знову з`явиться перед зимовими святами, коли люди згадають, що їм треба їхати на відпочинок”, – зазначив Поліщук.

Також він додав, що на сьогодні вже немає ажіотажного попиту на біометричні паспорти у Харкові, Дніпрі, Ужгороді, Івано-Франківську і майже немає – у Києві.

Сьогодні у Києві на третьому поверсі універмагу ”Україна” розпочав роботу найбільший в державі Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» держпідприємства ”Документ” з пропускною спроможністю 1,5 тис. осіб на день.