Авіакомпанія Ryanair може розпочати польоти з України в наступному році – міністр інфраструктури

Один з найбільших європейських лоукостерів – авіакомпанія Ryanair може розпочати польоти з України в наступному році, незважаючи на скасування виходу на український ринок у цьому році.

Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНІАН.

«Переговори з авіакомпанією Ryanair тривають. Але я вважаю, що Ryanair мав всі підстави та можливості у вересні цього року розпочати польоти з аеропортів «Бориспіль» і «Львів». Проте ми зіткнулися зі штучними перешкодами … Однак я маю всіх розчарувати – Ryanair полетить з України. У наступному році точно», – сказав він.

Як повідомлялося, 15 березня найбільший лоукостер Європи – авіакомпанія Ryanair – заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. 10 липня генеральна директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair аеропорт щорічно буде недоотримувати 2 млрд грн. Він назвав договір з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.

10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про вихід з України через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України.