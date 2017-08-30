Результати ДНК підтверджують, що охоронець Димінського не був за кермом на момент аварії

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що результати ДНК підтверджують, що охоронець почесного президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.

Про це він сказав журналістам після церемонії вручення сертифікатів на отримання житла військовослужбовцями Національної гвардії України, передає УНІАН.

”Я не веду слідство і не керую слідством, але на сьогодні мені відомі факти про те, що експертиза ДНК підтвердила, що в машині сліди ДНК однієї людини, і це не той чоловік, який заявив про те, що він був за кермом”, – зазначив Аваков.

Також він сказав, що всі слідчі дії будуть проведені відповідно до закону.

Як повідомлялося, 18 серпня на трасі Львів-Краковець Mercedes почесного президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилами дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ. У той же час родичі загиблої стверджують, що за кермом перебував сам Димінський.

22 серпня радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат від фракції «Народний фронт» Антон Геращенко повідомив, що Димінського викликають на допит 23 серпня. Йому офіційно вручили повістку на допит і попередили, що запропонують здати зразок ДНК слідчому.

Втім, за словами Геращенка, Димінський, який мав статус свідка, вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

23 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що зараз не можна стверджувати, що Димінський перебував за кермом під час ДТП, а необхідно провести ряд слідчих дій.

«Я абсолютно чітко заявляю про те, що чоловік, який заявив, що він був водієм, за кермом на той момент не був. Він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо», – сказав генпрокурор.

Він також додав, що Димінський не йде назустріч слідству.