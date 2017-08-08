8 серпня Церква вшановує святу Параскеву

Преподобномучениця Параскева була єдиною дочкою у батьків-християн і з молодих років присвятила себе Богові. Живучи в батьківському домі, вона багато часу приділяла молитві і вивченню Святого Письма.

Після смерті батьків свята Параскева роздала своє майно бідним, прийняла чернецтво і, наслідуючи святим апостолам, почала проповідувати язичникам про Христа, багатьох звертаючи в християнство.

Про її діяльність було донесено імператору Антоніну Пію, і свята Параскева постала перед судом. Безстрашно визнала себе християнкою. Ні обіцянки почестей і матеріальних благ, ні погрози муками і смертю не похитнули твердості святої і не відвернули її від Христа.

Вона була віддана звірячим катуванням. Їй на голову наділи розпечений шолом і кинули в казан з киплячою смолою. Проте силою Божою свята мучениця залишилася неушкодженою. Коли імператор зазирнув у казан, свята Параскева кинула йому в обличчя кілька крапель розпеченої смоли, і він осліп. Імператор став благати її про зцілення, і свята мучениця зцілила його. Після цього імператор відпустив святу Параскеву на волю.

Переходячи з проповіддю Євангелія з одного місця на інше, свята Параскева прийшла в місто, де правителем був Аскліпій. Тут святу знову судили і засудили до смерті. Її повели до величезного змія, що жив у печері, щоб він пожер її.

Але свята Параскева створила над змієм хресне знамення і він одразу ж здох. Аскліпій і містяни, побачивши таке чудо, увірували в Христа і відпустили святу. Вона продовжувала свою проповідь. У місті, де правителем був якийсьТарасій, свята Параскева прийняла мученицьку кончину. Після жорстоких катувань її обезголовили.

За церковним календарем 8 серпня вшановують день пам’яті преподобного Мойсея Угрина, ченця Києво–Печерського монастиря.

За походженням він був угорець і служив у святого князя Бориса. Після загибелі Бориса у 1015 Мойсей потрапив у полон до якоїсь молодої заможної польки, що закохалася у нього.

Однак Мойсей вже вирішив стати ченцем і тому не відповів на її почуття, за що вона стала з нього знущатися. Але під час народного повстання у Польщі ця полька загинула, а Мойсей повернувся в Україну. Наприкінці життя він таки прийняв чернецтво. Помер близько 1043 року. Його мощі покояться у Ближніх (Антонієвих) печерах.

Також за церковним календарем 8 серпня вшановують священномучеників Єрмолая, Єрмиппа і Єрмократа, преподобну мученицю Параскеву.