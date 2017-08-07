7 серпня Церква святкує Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці

Свята праведна Анна була молодшою дочкою священика Матфана, що походив із коліна Левіна з роду Ааронового. Чоловік її, святий праведний Іоаким, був родом з коліна Юди, з дому царя Давида, звідки за стародавнім переданням мав прийти Месія.

Подружжя жило в Назареті Галілейському. Щорічно вони віддавали дві третини своїх доходів в Єрусалимський храм і бідним. По особливому Промислу Божому святе подружжя до глибокої старості не мало дітей. Подружжя сильно сумувало про це, бо бездітність у євреїв вважалася тяжким нещастям і покаранням Божим. Святі гаряче молилися про дарування їм потомства. Свята Анна вважала себе головною винуватицею їхнього горя. Одного разу, побачивши серед гілок лаврового дерева гніздо з пташенятами, вона слізно молилася про дарування їй немовляти, обіцяючи принести в дар Богу народжене дитя. Як тільки свята Анна вимовила слова обітниці, Ангел Божий сповістив їй про виконання молитви і відкрив, що в неї народиться дочка на ім’я Марія, через Яку благословляться всі племена світу. Зрадівши, свята Анна поспішила до Єрусалимського храму, щоб подякувати Богові і повторити обітницю про присвячення Йому очікуваного немовляти.

З тою самою благою вістю з’явився Ангел і святому Іоакиму в пустелі і наказав йому йти до Єрусалиму. В Єрусалимі свята праведна Анна зачала Благословенне Чадо і народила Пресвяту Діву Марію. До трирічного віку Пресвята Марія жила в будинку своїх батьків, а потім урочисто була приведена святими Іоакимом та Анною в храм Господній, де виховувалася до повноліття. Незабаром після введення в храм Пресвятої Богородиці вісімдесятирічний старець Іоаким помер.

Свята Анна пережила його на два роки і відійшла до Господа сімдесяти дев’яти років. Похилий вік праведного подружжя показує, що народження в них Дочки було дією особливого Промислу Божого. Церква називає Іоакима і Анну Богоотцями, бо вони були предками Ісуса Христа по плоті, і щодня на відпусту Божественної служби просить їхніх молитов про виходячих з храму віруючих.

У народі 7 серпня має назву Ганни Холодної, або Ганни Зимовказівниці. За цим днем передбачають час початку та характер майбутньої зими.

“Якщо на Ганну холодний ранок, то зима буде рання та холодна; якщо йде дощ, то зима буде сніжною. Ясна та тепла погода передрікає холодну зиму, а якщо тепло і йде дощ, то й зима буде теплою і сніжною. Яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня; яка погода після обіду, така зима після грудня”.

7 серпня церква відзначає Успіня праведниці Анни, матері Пресвятої Богородиці. За переказом вона була дочкою священика. Одружилась з Іоякимом. У них довго не було дітей. Однак після довгих молитов, коли вони були вже у зрілому віці, Господь послав подружжю дочку Марію, яка стала Богородицею.

Також за церковним календарем 7 серпня вшановують святу жінку Олімпіаду, діву Євпраксію та преподобного Макарія.

Іменинниками 7 серпня є:

Ганна, Марко, Макар, Євпраксія, Олімпіада.

7 серпня народились:

1819 — Пантелеймон Куліш, український письменник, драматург, фольклорист, етнограф, перекладач, критик, редактор, видавець. Автор першого україномовного історичного роману «Чорна рада».

Події 7 серпня:

1803 – у подорож відправилась перша руська навколосвітня експедиція. Шлюпом «Надія» керував Іван Крузенштерн, а «Невою» — Юрій Лисянський – видатний мореплавець і дослідник українського походження.

1968 — у Лондоні українські емігранти закидали камінням посольство Радянського Союзу.

1970 — Проведений перший комп’ютерний шаховий турнір.