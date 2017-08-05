5 серпня Церква вшановує святих Трохима і Феофіла

5 серпня припадає день пам’яті святих Феофіла, Трохима і тринадцяти мучеників, які постраждали в період гонінь, організованих у відношенні християн імператором Діоклетіаном у III-IV ст.

Коли всіх цих людей привели на суд, вони не погодилися відмовитися від віри в Бога і поклонятися ідолам. Саме тому мучеників піддали катуванням, а потім перебили їм гомілки і відправили в палаючу піч. Однак Бог створив диво – і мученики самі вийшли з печі, будучи абсолютно здоровими. Після того мучеників обезголовили.

За церковним календарем 5 серпня вшановують Почаївську ікону Божої Матері, мучеників Трохима, Феофіла, священномученика Аполлінарія, Собор Смоленських Святих, ікону Божої Матері Всіх скорботних».

У народі Трохима називають Безсонником, оскільки йде пора активної роботи, жнив: «Хорошому господарю день малий». На полях у цей час закінчується збір зерна. Наші пращури помітили, що серпневі роси — до чудової погоди.

Раніше у цей день не прийнято було спати допізна. До того ж, в лісі до 5 серпня достигали ягоди, всі вирушали їх збирати. Господиням необхідно було встигнути зробити домашні заготовки – компоти, варення. Тому у народі день 5 серпня часто називали Калинник-Малинник. Також з’явилася назва дня Трохим-Безсонник – не було коли спати. Якщо стоїть гарна погода, в полі і городі працюють майже цілодобово, тому цей день і отримав таку назву.

Іменинниками 5 серпня є:

Аполлінарій, Трохим і Феофіл.

5 серпня народились:

1899 — Борис Антоненко-Давидович, український письменник, літературо- і мовознавець. Автор книжок «Запорошені силуети», «За ширмою», «Слово матері», «Як ми говоримо», «Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки».

1903 — Борис Гмиря, український оперний та камерний співак. Виконавець основних партій в операх «Тарас Бульба» Миколи Лисенка, «Наймичка» Миколи Вериківського, «Іван Сусанін» Михайла Глінки, «Русалка» Олександра Даргомижського, «Фауст» Шарля Гуно).

1937 — Юрій Хорунжий, український письменник, журналіст, громадський діяч. автор близько 30 книжок, історичних повістей, романів, оповідань та есе. Зокрема, «Скифи», «Гонитва до мосту», «Таємна грамота», «Гетьмани України» та ін. Упорядник книжки спогадів «Опреа СВУ — музика ГПУ», «Вибраних творів» Л. Старицької-Черняхівської.