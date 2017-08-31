31 серпня Церква вшановує святих Флора і Лавра

Християни – близнюки Флор і Лавр – були каменотесами у Візантії в II – III століттях нашої ери.

Одного разу язичницький правитель Іллірії (колишня держава Югославія) повелів їм побудувати храм. Храм вони побудували, але християнський. До того ж звернули безліч людей у віру. За це їх було скинуто в пересохлий колодязь, з якого через багато років пастухи напоїли своїх коней, і ті зцілилися.

За усним переказом, з відкриттям мощів святих мучеників Флора і Лавра припинився падіж худоби. Тоді й почалося шанування святих як покровителів коней.

Це шанування, можливо, прийшло з Балкан – батьківщини святих братів. Саме там виник переказ про те, що мученики Флор і Лавр були навчені архангелом Михайлом мистецтву керувати кіньми.

Згідно з іконописним каноном святі Флор і Лавр повинні бути написані з кіньми, яким вони протегують.

І до цього дня в багатьох храмах та музеях збереглися ікони святих Флора і Лавра із зображенням коней.

31 серпня відзначають Міжнародний день боротьби з передозуванням наркотиків, як день пам’яті людей, що померли від передозування.

За офіційними даними, на сьогодні в Україні мешкає приблизно 310 тисяч тільки ін’єкційних наркоманів; із них щороку до 20 тисяч осіб опиняється в ситуації передозування і, як наслідок, більшість із них помирає.

Пам’ятні дати

31 серпня 1997 року в Парижі внаслідок автокатастрофи трагічно загинула Діана, принцеса Уельська, народжена Діана – Френсіс Спенсер. Увесь світ дізнався про сором’язливу виховательку дитячого садочку аристократичного походження в той день, коли відбулися її заручини зі спадкоємцем британського престолу принцом Чарльзом. Шлюб, у якому не було справжнього кохання, не врятувало навіть народження двох діточок, проте особиста популярність Діани зростала з року в рік: аристократка, красуня, благодійниця, законодавиця моди! Без сумніву, на момент своєї загибелі Діана була найпопулярнішою жінкою в світі, на яку постійно «полювала» преса, що й стало, за офіційною версією, основною причиною рокової автокатастрофи в тунелі під мостом Альма.

Маловідомий факт: за лінією свого батька Діана Уельська була прямим нащадком перших київських князів, хоча, як відомо, вона жодного разу не побувала в Україні.

31 серпня 1934 року урочистий Пленум Сталінської (Донецької) міської Ради за традицією радянських років «задовольнив прохання трудящих» та присвоїв ім’я Челюскінців шахті № 1 «Проходка» та перейменував проспект Садовий на проспект Челюскінців.

31 серпня 1935 року Центральний Виконавчий Комітет УСРР постановив перейменувати по Донецькій області: Анадольський район – на Ольгінський, село Станично-Луганське на Косіорово, село Олександрівку – на Лозно-Олександрівку, село Остгейм – на Тельманове.

Ввечері 31 серпня 1941 року німецька авіація вперше бомбардувала Сталіно (Донецьк). Метою асів люфтваффе був металургійний завод. Постраждали також і мирні жителі. Перша бомба впала на проспекті Лагутенка, п’ята – на Пожарній площі. Так з’явилися й перші жертви: бомбою вбило пару закоханих, що сиділи на лавочці біля пожежного депо.

Народний календар

Цей день у народі вважався «Кінським святом». На конях у цей день не працювали, їх добре годували, кропили святою водою. Заборонено було також запрягати вози й випалювати тавро на худобі.

Цього дня починалися так звані «бабські засідки», коли вечорами жінки збиралися вдома в якоїсь вдови і проводили вечори за розмовами та рукоділлям.

Селяни вірили: якщо не встигнеш посіяти озиме жито до 31 серпня – наступного року буде поганий урожай. Старі люди обов’язково висмикували з землі полин і дивилися на коріння: якщо воно товсте – наступного року буде добрий урожай.