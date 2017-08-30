30 серпня Церква вшановує святого Мирона

Святий мученик Мирон жив ​​в III столітті і був священиком в Ахаї (Греція).

Він постраждав в 250 році при імператорі Декіі. Мирон був лагідним і милостивим до людей, але разом і мужнім у захисті своїх чад. Одного разу, в свято Різдва Христового, він здійснював Богослужіння. В храм увійшов місцевий правитель Антипатр з воїнами, щоб схопити тих, хто молився і відвести їх на муки. Святий Мирон побачивши це почав гаряче заступатися за паству, викриваючи правителя в жорстокості. Святий був відданий на жорстокі муки. Його повісили і стругали тіло залізними гребенями. Потім пресвітера кинули в розжарену піч, але Господь зберіг мученика, тоді як поблизу 150 чоловік були обпалені вогнем, який вирвався з печі.

Тоді правитель став примушувати мученика поклонитися ідолам. Отримавши від святого Мирона тверду відмову, Антипатр наказав різати ремені з його шкіри. Святий Мирон взяв один з ременів і кинув його в обличчя мучителя. Прийшовши в лють, Антипатр велів стругати святого Мирона залізом по обдертому тілу, а потім віддав мученика на поживу звірям. Але звірі його не чіпали. Відчуваючи себе переможеним, Антипатр в безсилій люті покінчив самогубством.

Святого Мирона відвели в місто Кизик, де йому відсікли голову мечем.

У народі вважається, що святий Мирон допомагає в хворобах, особливо при лихоманці.

У народі свято мало й іншу назву – вдова помочи. Було прийнято 30 серпня допомагати сиротам, вдовам і знедоленим людям. При цьому, селяни часто допомагали один одному, виконуючи будь-яку роботу в полі спільно. Наприклад, 30 серпня жали хліб, молотили снопи, рубали дрова і т.д. Особливо це стосувалося сімей, у яких не було чоловіків – таким людям зазвичай завжди допомагали в день 30 серпня.

Крім того, господині 30 серпня намагалися вирізати пагони малини, які цього року вже принесли свої плоди. Підгодовували грунт. До речі, це продовжують робити і зараз, використовуючи розчин на основі калію.

Народні прикмети на 30 серпня

В цей час починаються листопади, а птахи відлітають у теплі краї. Опадають листя з берези, в’яза, черемхи, липи.

Останній журавель полетів 30 серпня – значить, на свято Покрови буде достатньо холодно

Гарна погода – зібраного врожаю і запасів вистачить для того щоб перезимувати, а весна настане досить швидко.