26 серпня Церква вшановує святого Серафима

Священномученик Серафим (в миру – Микола Іванович Звездинський) народився в 1883 році.

З юних років Серафим (Звездинський) полюбив церковне богослужіння, Божественну літургію, за якою, як говорив майбутній мученик, «він вже розпалювався серцем». Коли Серафим (Звездинський) навчався в Духовній Академії, він тяжко захворів і був зцілений по молитві Серафима Саровського.

Ще студентом Духовної Академії Серафим (Звездинський) прославився як проповідник, його статті друкувалися в богословських журналах. Він був духовним сином Олексія Зосимовського, з благословення якого прийняв монашеський постриг. Коли більшовики почали гоніння на Церкву він перебрався в лісовий скит. З благословення Патріарха Тихона він став єпископом. Серафим (Звездинський) пережив кілька арештів і заслань.

В 1937 році його розстріляли.

26 серпня наші пращури прибирали у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Спостерігали у цей день за горобиною: якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої і теплої осені.

За церковним календарем 26 серпня вшановують преподобного Максима Сповідника, святителя Тихона, мучеників Іполита, Іринея, Авундія і мученицю Конкордію.

Іменинниками 26 серпня є:

Максим, Тихін, Іполіт, Оксана.

26 серпня народились:

1876 — Василь Юрчак, визначний драматичний актор галицької сцени кінця 19 – початку 20 ст.

1887 — Дмитро Дяченко, український архітектор, майстер необароко, один із засновників українського стилю. Серед його робіт — комплекс Української сільськогосподарської академії, корпуси інститутів ветеринарії, тваринництва, Торговельної академії в Києві.

Події 26 серпня:

1657 — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрано Івана Виговського.

1918 — Уолт Дісней підробив свої документи, «збільшивши» собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест.

1945 — Українська РСР ратифікувала Статут ООН.

1946 — Норма Джин Бейкер підписала контракт із кіностудією XX Century Fox. Її стали звати Мерилін Монро.