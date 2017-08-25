25 серпня Церква вшановує святих мучеників Аникіти і Фотія

Мученики Аникіта і Фотій, його племінник, були родом з Нікомидії.

Аникіта, військовий сановник, висміював імператора Діоклетіана (284-305), який установив на міській площі знаряддя страти, щоб устрашати християн. Розгніваний Діоклитіан наказав мучити святого Аникіту, а потім кинути його на їжу звірам. Але лев, якого випустили, зробився лагідним і пестивим до нього. Раптово почався сильний землетрус, від якого впало капище Геркулеса, і під проваленою міською стіною загинуло багато язичників. Діоклитіан наказав стратити святого Аникіту. Кат заніс меч, щоб відсікти голову святому, але сам впав без почуттів. Святого Аникіту стали колесувати і палити вогнем, але колесо зупинилося, а вогонь загас. Мученика кинули в котел з киплячим оловом, але олово охололо. Так Господь зберігав Свого раба для затвердження багатьох.

Племінник мученика – святий Фотій, вітав страждальця і, звернувшись до царя, зауважив: «Ідолопоклонник, твої боги – ніщо!». Меч, занесений над новим сповідником, вразив самого ката. Мучеників посадили в темницю. Через три дні Діоклитіан став умовляти їх: «Вклоніться богам нашим, і я прославлю вас і збагачу». Мученики відповідали: «Краще б тобі загинути зі своею честю і багатством!». Тоді їх прив’язали за ноги до диких коней, але святі, яких тягли по землі, залишалися неушкодженими. Не постраждали вони і в гарячій бані, яка розвалилася. Нарешті Діоклитіан велів розпалити величезну піч, і безліч християн, натхнених подвигами святих Фотія і Аникіти, самі ступили в неї зі словами: «Ми християни!». Всі вони померли з молитвою на устах.

Тіла святих Аникіти і Фотія не постраждали від вогню і навіть волосся їх залишилося цілим. Після цього, багато хто з язичників увірували в Христа. Ця подія відбулася в 305 році.

Мученику Аникиті моляться про зцілення від недугів.

У давнину помітили, якщо цей день дощовий – бабине літо коротким буде, а якщо погода тепла і ясна – слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня розпочинаються перші ранні заморозки у повітрі. Починають опадати окремі листя у клена.

У народі знали, що на Фотія можливі перші заморозки, незважаючи на те, що серпень, по суті, був літнім місяцем. Але це час, коли в повітрі вже відчувалася осінь. Клени 25 серпня роняли листя, а багато перелітних птахів вже готувалися вирушити у теплі краї.

25 серпня було прийнято прибирати на повітку, де знаходилися борони, кінські упряжки, сохи. Народ вірив, що 25 серпня потрібно прибратися, щоб чорт ногу не зламав і не розлютився.

Також 25 серпня звертали увагу на численні природні явища і прикмети і намагалися передбачити по них погоду на найближчі дні і місяці.

Народні прикмети на 25 серпня:

Ясна погода – багато білих грибів вродить.

Дощова погода 25 серпня – Бабине літо буде довгим.