22 серпня Церква вшановує апостола Матвія

Святий апостол і євангеліст Матвій, якого також називають Левієм, апостол з дванадцяти, брат апостола Якова Алфеєва.

Був митарем, тобто збирачем податей для Риму, бо євреї перебували під владою Римської імперії. Він жив у галілейському місті Капернаумі. Матвій, почувши голос Ісуса Христа: «Іди за Мною», залишив свою посаду і пішов за Спасителем.

Митарі, збираючи податі з одноплемінників, робили це з великою вигодою для себе. Люди користолюбні та жорстокі, вони вважалися в юдеїв за зрадників батьківщини і релігії. Матвій, усвідомивши свої гріхи, віддав у чотири рази більше тим, кого раніше оббирав, роздав решту свого маєтку убогим і разом з іншими апостолами пішов за Христом.

Святий Матвій слухав настанови Вчителя, бачив Його чудеса, ходив разом з апостолами, був свідком страждань, смерті і Воскресіння Спасителя і славного Його Вознесіння на небо. Після вознесіння Господнього та зішестя Святого Духа на апостолів, святий Матвій спочатку залишався в Палестині, разом з іншими апостолами, проповідуючи Євангеліє в Єрусалимі та його околицях.

Але ось настав час розійтися Апостолам з Єрусалиму по різним народам, щоб привернути їх до віри Христової. Перед відбуттям апостола з Єрусалиму, місцеві християни просили його залишити для них записані справи і вчення Іісуса Христа. На виконання цього прохання виявили свою згоду інші апостоли, які були в той час в Єрусалимі. Святий Матвій, виконуючи спільне бажання, написав Євангеліє.

Святий апостол Матвій обійшов з проповіддю Сирію, Лідію, Персію, Парфію, закінчивши свої проповідницькі труди мученицькою кончиною в Ефіопії. Країна ця була населена племенами канібалів з грубими звичаями і віруваннями. Святий апостол Матвій своєю проповіддю тут звернув декількох ідолопоклонників до віри в Христа, заснував Церкву і побудував храм у місті Мірму і поставив у ній єпископом свого супутника Платона.

Апостола Матвія прийнято вважати покровителем усіх, хто так чи інакше пов’язаний з фінансами.

До кінця літа вже залишилося трохи більше тижня. Світловий день зменшився майже на дві з половиною години у порівнянні з 22 червня – днем літнього сонцестояння. У цей час в Україні колись закінчували збирати врожай і починали готуватися до весільного сезону.

22 серпня відзначається день пам’яті апостола Матвія. У давнину говорили, що Матвій негоду підпускає. З 22 серпня осінній дощ літній перебиває. У цей час уже поспіває брусниця, сливи, з’являються осінні опеньки.

За церковним календарем вшановують Апостола Матвія, собор Соловецьких святих, преподобного Лаврентія Чернігівського. Мученика Антонія Олександрійського, преподобного Псоя Єгипетського, мучеників Юліана, Маркіана, Іоанна, Якова. Олексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія.

Іменинниками 22 серпня є:

Олексій, Дмитро, Северин, Матвій, Ірина.

22 серпня народились:

1900 — Петро Юрченко, український архітектор та мистецтвознавець. Співавтор проекту будинку уряду УРСР (1927) у Харкові, житлового масиву Промінь (1929) у Харкові, Курського вокзалу у Москві. Автор надбудови ротонди на Аскольдовій могилі (1935) і проекту відкритого театру біля неї (1936—1937).