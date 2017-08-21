21 серпня Церква вшановує святого Григорія

Преподобний Григорій, іконописець Печерський, був сподвижником преподобного Аліпія Печерського.

В “Оповіді про святих іконописців” говориться, що він написав багато чудотворних ікон.

В 9-й пісні канону служби Собору Києво-Печерських преподобних, які спочивають у Ближніх печерах, преподобний Григорій називається візантійським – можливо, він був у числі іконописців, які прибули з Константинополя до Києва для прикраси Великої церкви монастиря на честь Успіння Пресвятої Богородіци.

При суворому подвижництві преподобний Григорій ніколи не дозволяв собі іншої їжі, крім невареної (трави) і, даючи її хворим, які приходили до нього, зціляв їх.

Мощі його покояться у Феодосієвих печерах Києво-Печерської лаври.

21 серпня у народі вшановували Омеляна і підмічали: яка погода цього дня, таким має бути і січень, а також якщо на деревах у серпні багато жовтого листя – осінь буде ранньою.

За церковним календарем 21 серпня вшановують святого Омеляна сповідника, преподобного Григорія, преподобних Зосима, Саватія і Германа, святого Мирона чудотворця, преподобного Григорія Синаїта.

Іменинниками 21 серпня є:

Григорій, Зосим, Мирон, Омелян, Сава.

21 серпня народились:

1888 — Володимир Гадзінський, український письменник, критик. Автор поем «Айнштайн», «Земля», «Заклик Червоного Ренесансу», «Розум», фантастичної повісті «Кінець».

Події 21 серпня:

1652 — син гетьмана Богдана Хмельницького — Тимофій — одружився на дочці молдавського правителя Василя Лупула, що стало приводом для відновлення союзу Молдавії з Україною.

1627 — вийшов перший словник української мови «Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє» Памво Беринди.

1932 — у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль.

1996 — Заснована відзнака Президента України — орден «За мужність».