20 серпня Церква вшановує святого Пимена

Преподобний Пімен, постник Печерський, подвизався в Дальніх печерах.

Піст його був таким, що він споживав їжу тільки раз на день і лише в найнеобхіднішій кількості. Піст був відповідним утриманню від неугодних Богу вчинків, думок і почуттів. Преподобний Пімен був ігуменом Києво-Печерського монастиря з 1132 по 1141 роки.

У народі існувала така приказка відносно цього дня: «Пимени-Марини — не шукай у лісі малини». З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.

За церковним календарем 20 серпня відзначають Післясвято Преображення Господнього та вшановують преподобного Пимена Многоболізненного, ченця Києво-Печерського монастиря, який жив у ХІІ сторіччі. Багато років хворів, а коли батьки принесли його у лавру аби монахи над ним помолилися, то попросив залишитися на самоті, після чого чудесним образом був пострижений у монахи. Всі 20 років, які жив у лаврі продовжував хворіти, однак не нарікав на Бога, за що отримав дар зцілювати і перед смертю зцілився сам.

Також цього дня згадують святого Митрофана, преподобного Меркурія, преподобного Пимена – постника.

Іменинниками 20 серпня є:

Митрофан, Дементій, Антон, Пимін.

20 серпня народились:

1879 — Катерина Лазаревська, український історик та археограф. Брала участь у підготовці «Історичного словника українського язика».

1924 — Платон Костюк, український науковець, засновник української школи нейрофізіологів. Голова Верховної Ради УРСР (1985—1990). Герой України.

1938 (1939) — Тарас Мельничук, український поет. Автор книги «Князь роси».

Події 20 серпня:

1896 — у Києві відбулось освячення кафедрального собору святого Володимира.

1925 — засновано Канівський музей-заповідник «Могила Т.Г. Шевченка». Тепер — Шевченківський національний заповідник у м. Каневі.