17 серпня Церква вшановує святих отроків Ефеських

За переказом, юнаки Максиміліан, Іамвліх, Мартініан, Іоанн, Діонісій, Ексакустодіан (Костянтин) і Антонін, жили в третьому столітті. Максиміліан був сином Ефеського градоначальника, решта юнаків – синами інших знатних громадян. Усі вони проходили військову службу.

Імператор Декій, який правив у середині третього століття, почав гоніння на християн. Від усіх громадян вимагалося принести жертви язичницьким божествам, а на непокірних чекала смерть. Юнаки сповідували віру в Христа і були позбавлені знаків військової відмінності, але імператор, сподіваючись на те, що отроки одумаються, відпустив їх. Юнаки пішли з міста і зникли в печері гори Охлон. Там вони проводили час у молитві, готуючись до мученицької кончини. Наймолодший – Іамвліх, одягаючись у жебрацьке лахміття, ходив до міста і купував хліб. В один з таких виходів у місто він почув, що імператор повернувся і їх шукають, щоб представити на суд. Дізнавшись, де ховаються отроки, імператор звелів закласти вхід до печери камінням, щоб вони померли в ній від голоду і спраги. Двоє із сановників, присутніх при замуруванні входу в печеру, були таємними християнами. Бажаючи зберегти пам’ять про святих, вони вклали серед каміння запечатану скриньку, в якій знаходились дві олов’яні дощечки. На них були написані імена семи отроків і обставини їх страждань і смерті.

Минуло понад півтора століття. При імператорі Феодосії Молодшому поширилася єресь, яка заперечувала воскресіння мертвих. Власник ділянки землі, на якій знаходилася гора Охлон, почав кам’яну споруду, і робітники розібрали вхід до печери. Отроки з волі Божої прокинулися немов від звичайного сну, не підозрюючи, що пройшло вже багато часу. Готуючись прийняти муки, вони доручили святому Іамвліху ще раз купити їм хліба в місті для підкріплення сил. Підійшовши до міста, юнак був вражений, побачивши на воротах святий хрест. Почувши, що Ім’я Ісуса Христа вільно промовляється, він почав сумніватися, що прийшов у своє місто. Розплачуючись за хліб, святий отрок подав торговцеві монету із зображенням імператора Декія і був затриманий, ніби за приховування старовинних монет. Святого Іамвліха привели до градоначальника, у якого в той час знаходився Ефесский єпископ. Вислухавши здивовані відповіді юнака, єпископ зрозумів, що Бог відкриває через нього якусь таємницю, і сам відправився разом з народом до печери.

Біля входу в печеру єпископ вийняв з купи каміння запечатану скриньку і відкрив її. Він прочитав на олов’яних дощечках імена семи отроків та обставини замурування печери за велінням імператора Декія. Увійшовши до печери і побачивши в ній живих отроків, всі зраділи і зрозуміли, що Господь, через пробудження їх від довгого сну, відкриває Церкві таємницю воскресіння мертвих. Невдовзі сам імператор прибув до Ефесу і розмовляв з юнаками в печері. Тоді ж святі отроки на очах у всіх схилили голови на землю і знову заснули, але на цей раз до загального воскресіння. Імператор хотів кожного з отроків покласти в дорогоцінну раку, але, з’явившись йому уві сні, святі отроки сказали, щоб тіла їх були залишені в печері на землі.

У народі отроків Ефеських шанують як цілителів життєдайним сном. Вважається, що молитва до них допомагає від безсоння.

Народні прикмети на 17 серпня.

Зазвичай на Авдотью селяни збирали врожай часнику. Починалися 17 серпня дрібні дощі у вигляді мряки, які були дуже згубні для сіна, а тому, намагалися до настання цього дня вкрити його в коморах і захистити від вологи.

Закінчувався 17 серпня сезон збору малини, і якщо чоловіки були зайняті польовими роботами, то в ліс за ягодами відправлялися жінки і діти. Малина була одним з найулюбленіших і доступних ласощів для селян. З неї готували варення, джеми, робили начинку для пиріжків. Також були відомі цілющі властивості малини, а тому, її заготовляли про запас і використовували в осінньо-зимовий період.

У православній церкві 17 серпня вшановується пам’ять святої Євдокії (Авдотьї), яка жила в IV столітті і народилася в родині багатих римлян. Під час гонінь, організованих щодо християн перським царем Сапора, разом з 9000 віруючими Авдотья була також арештована. Перебуваючи в полоні, вона продовжувала проповідувати віру в Христа серед перських жінок і багатьох звернула в релігію. За це її піддали жорстоким знущанням, після чого обезголовили.