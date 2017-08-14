14 серпня православні та греко-католики святкують Медовий Спас

Християни східного обряду 14 серпня святкують Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього – Перший або Медовий Спас.

Свято було встановлене в Константинополі в ІХ столітті спочатку як місцеве, але вже в ХІІ-ХІV ст. відзначалося в усіх православних церквах. На Русі відоме з кінця ХІV століття.

Історія виникнення цього свята у Константинополі була пов’язана передусім з тим, що на спекотний серпень припадав пік епідемій. З метою запобігання хворобам і людським смертям установився звичай здійснювати хресну ходу, освячуючи вулиці й дороги Хрестом Господнім – священною реліквією, яку заради цього виносили з царської скарбниці.

Нині під час церковного богослужіння хрест виноситься на середину храму, де відбувається поклоніння йому.

Цього дня православна і католицька церква згадує також і сім мучеників Маккавеїв: Авіма, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Аліма і Маркела, їхньої матері Соломії та їхнього вчителя Єлеазара, які в 166 р до н. е., за часів царя Антіоха Єпіфана, були страчені за відмову вклонятися язичницьким богам. Мученицька смерть братів Маккавеїв згодом надихнула Іуду Маккавея на повстання проти жорстокого правителя. Іуда Маккавей переміг Антіоха й очистив Єрусалимський храм від грецьких ідолів.

В народі мученики Маккавеї трансформувалися на Маковія. У давнину на Маковія припадав останній день колективних толок. На честь свята у церквах відправляли пообідню службу, святили воду, мед, мак, васильки і чорнобривці. З Маковія починався двотижневий Успенський піст – Спасівка, який закінчувався одним із найбільших свят серпня – Успінням Пресвятої Богородиці.

Свято Маковея є першим осіннім святом, з яким пов’язують закінчення літа. На Маковія починали відлітати у вирій ранні птахи, бо вже “Святий Спас приготував усього про запас” – і дощ, і вітер, і холод, і тепло.

У народі 14 серпня відзначають перше осіннє свято, з яким і пов’язують закінчення літа, а саме – Маковея, або Першого Спаса, який ще називають Медовим.

За церковним календарем 14 серпня вшановують мучеників Маковеїв і розпочинається двотижневий Успенський піст.

У цей час харчуються ситніше, ніж на Петрівку, бо вже є достатньо городини. Успенський піст вважається продовженням Великого посту, бо за легендою святі упросили Бога перервати Великий піст тому, що селяни не могли витримати його до кінця. Швидше за все, це було пов’язано з тим, що якраз на другу половину весни припадають важкі хліборобські роботи.

У церквах на Маковея відправляють пообідню службу, святять мак, волошки і чорнобривці. З волошок і чорнобривців колись робили відвар і купали хворих дітей. Якщо ж у дитини було безсоння, то освячені макові голівки клали їй під подушку. Жінки ж у перший день посту – Спасівки — пекли пісне печиво «шулики». Його виготовляли з пісного пшеничного тіста, обливали зверху медовою ситою та приправляли товченим маком. Крім цього з меду та маку робили «маковики» – відомі в українській кухні коржики.

Вважається, що з цього часу починають відлітати у вирій ранні птахи, бо ж «Святий Спас приготував всього про запас: і дощ, і вітер, і холод, і тепло».

Іменинниками 14 серпня є:

Антон, Олександр, Гурій, Маркел і Леонтій.

14 серпня народились:

1862 — Андрій Покровський, український військовий діяч, адмірал, головний командир портів Чорного та Азовського морів, Міністр морських справ Української держави.