12 серпня Церква вшановує святого мученика Іоанна

Святий Іоанн, за походженням слов’янин, служив у війську імператора Юліана Відступника.

Юліан, рідний племінник імператора Костянтина Великого, царював з 361 до 363 року. Відступником він називається тому, що, будучи з дитинства християнином, по вступі на престол відрікся від християнської віри і став ревним язичником. Бажаючи послабити християнство і відновити в римській імперії занепадаюче язичництво, він вживав проти християн спершу хитрі заходи, а потім перейшов до заходів насильства.

Святий Іоанн, хоча зовні здавався виконавцем нечестивого справи, дорученої імператором, насправді таємно надавав християнам чималу допомогу. Будучи сам християнином, він переховував одновірців, допомагав їм грошима, їжею і одягом, а християн, ув’язнених у темниці, відвідував і втішав словом любові, співчуття і схвалення. Дізнавшись про це, Юліан наказав привести Іоанна до Константинополя на суд. Святого довго катували і мучили, але не могли зломити його і на закінчення кинули в темницю, де він пробув до смерті імператора.

Отримавши свободу, святий Іоанн до глибокої старості продовжував вести праведне життя в молитві та пості, відвідуючи хворих і втішаючи скорботних. Провівши життя свою так Богоугодно, він відійшов до Господа і був похований на тому місці в Константинополі, де ховали подорожніх.

Святому Іоанну моляться за ув’язнених, а також він викриває злодійство та допомагає знаходити втрачене і викрадене.

Народні прикмети на 12 серпня – День Іоана Воїна. Силин День

В цей час дозріває ожина. Поширена традиція 12 серпня зривати лопухи з трьох різних кущів і прикладати їх до ніг, якщо в цій області спостерігаються больові відчуття. Відзначали, що до 12 серпня достигає жито, і якщо відбувалося саме так, то говорили, що колос буде сильним, а, отже, можна сподіватися на багатий урожай.

Говорили, що у Сілін день навіть слабкий мужик богатирем стає. Прикмети свідчили, що саме зараз потрібно багато працювати, щоб в інші дні бути здоровим, могутнім і активним. Проводилися 12 серпня різні обряди, спрямовані саме на те, щоб надати сил людини.

Крім того, у православній церкві 12 серпня служаться молебні на честь святих Сили і Силуана. Ці апостоли були учнями святого Павла. Згідно з переказами, в Єрусалимі приблизно у 5 1 року відбувся Собор апостолів, в результаті якого Павло і Варнава були відправлені в Антіохію для того щоб роз’яснити послання собору. Разом з ними туди вирушив і Сила, який намагався допомагати Павлу у всіх справах. Так, з проповідями апостоли відвідали Кілікію, Сирію, Філіппи і Македонію. В Коринті Сила був висвячений в статус єпископа. Протягом життя він здійснив безліч добрих справ і чудес. Що стосується Силуана, то він довгі роки мандрував поки не став учнем апостола Павла, який висвятив його в статус єпископа Солунського. Проте вчені також схиляються до того, що Сила і Силуан – це одна людина, про що і говорить схожість імен. У будь-якому випадку, свято завжди мав подвійну назву.

12 серпня вшановується пам’ять святого Іоанна Воїна, що жив у часи правління римського імператора Юліана Відступника. Він служив в імператорському війську, а тому повинен був приймати активну участь в організованих гоніння на послідовників християнської віри. Однак, оскільки Іван і сам вірив в Ісуса Христа, то намагався попередити віруючих про можливі набігах і облавах, допомагав їм бігти з в’язниць. Коли імператор дізнався про це, то уклав Іоанна в темницю, де він очікував страти. Проте в 363 році після загибелі імператора Іоанн був звільнений. Помер він, будучи в глибокій старості, і сьогодні мощі Івана вважаються чудотворними. Прийнято молитися Іоанну 12 серпня, щоб попросити справедливості, якщо людині нанесли образу, або у нього трапилося горе. Також молитви відбувалися з проханням про повернення вкраденого. Люди говорили, якщо відслужити молебень Іванові, то злодій сам себе виявить. А якщо злочинець зізнаватися не бажав, то ворожили, і на кого вказував чаклун, той повинен був заприсягтися у своїй невинності перед Іваном Воїном. І якщо людина збреше, то, за прикметами, святий покарає.

Народні прикмети на 12 серпня

Непогожий і вітряний день – будуть затяжні дощі

Прохолодна та похмура погода найближчими днями буде сухо, і опади не передбачаються

Дрібний дощ іде 12 серпня – чекай дощову погоду на найближчі дні.