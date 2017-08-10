10 серпня Церква вшановує Гребневську ікону Божої Матері

Цей чудотворний образ є дуже давнім і шанованим. Перші звістки про нього з’явилися ще в XIV столітті. Жителі містечка Грибени вручили святий образ князю Димитрію Донському, коли той повертався після перемоги в Куликовській битві.

Після прибуття в Москву князь Димитрій наказав поставити ікону Богородиці в Успенському Соборі. На тому місці вона пробула майже століття. В 1471 році онук Димитрія Донського, Івана ІІІ не переніс ікону в новий храм Успіння Пресвятої Богородиці, який він побудував на Луб’янці. У 1617 році, під час пожежі в Успенському храмі полум’я швидко охопило всю будівлю церкви і загасити його не вийшло. Після того як пожежа закінчилася, люди поспішили до церкви і побачили диво – ікона, зовсім не пошкоджена вогнем, стояла на своєму місці посеред згорілого храму.

Храм повністю відновили в 1711 році, а ікону, ретельністю царівни Наталії Олексіївни, сестри Петра І, прикрасили коштовностями з царської скарбниці. Тоді ж її повернули на колишнє місце.

Гребневская ікона Божої Матері досі перебувати в церкві Успіння, на Луб’янці. Від неї і тепер відбувається багато чудес і зцілень, хто з вірою приходить до неї і щиро благає Господа про допомогу.

Служителі церков, 10 серпня, згадують сімох обраних апостолами учнів: Никанора, Пилипа, Стефана, Миколи, Тимона, Прохора і Пармена. На честь двох назване сьогоднішнє свято – Прохори-Пармени.

В цей день селяни керувалися суворим правилом: «Прохори-Пармени — не грай міни». Це означає, що 10 серпня не варто починати якісь торги, оскільки вважається, що продаж чи обмін товарів і продуктів буде несприятливим.

День 10 серпня також присвятили Ковалям. Їх ремесло в усі часи поважається і цінно, в деяких регіонах кузнєцов навіть вважали чаклунами, бо як тільки у них є здатність «приборкувати» метал і вогонь.

Крім усього іншого, на Прохори-Пармени прийнято зривати груші, підоспілі до цього періоду, викопувати цибулини тюльпанів і молоду картоплю.

Народні прикмети на 10 серпня

Кажуть: «У день Прохора і Пармени не варто затівати обмін»

Йде дощ без вітру – чекай затяжної негоди

Рясна роса вранці 10 серпня – буде сонячний день

Хмари пливуть високо – прикмета того, що буде суха і ясна погода

Іменинники 10 серпня: Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мойсей, Никанор, Микола, Павло, Прохор, Сергій, Юлія.