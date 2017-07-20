Зросла вартість навчання у вишах Львова

Цього року практично всі вищі навчальні заклади підняли вартість освіти – від 5% до 30%. В університетах пояснюють це подорожчанням комунальних послуг і зростанням зарплати викладачів. Скільки тепер у Львові коштує вища освіта та які спеціальності найдорожчі?

Національний університет ім. І. Франка пропонує навчання на 19 факультетах за майже ста спеціальностями. Найдорожчі – право та міжнародні відносини – від 18 до 22 тис грн за рік. Найдешевше вивчитися на фізика, математика або хіміка – 7-9 тис. грн. Порівняно з 2016 роком цьогоріч вартість навчання зросла від 5% до 12%.

У медичному університеті ім. Д. Галицького ситуація інша. Тут ціни на всіх факультетах у середньому зросли на 3 тис. грн. Це від 10 до 23%. Університет підняв ціну через збільшення мінімальної зарплати та зростання цін на комунальні послуги.

Національний університет «Львівська політехніка» збільшив вартість навчання на 30%. Підняти вартість більше не дозволяє конкуренція.

«При більш-менш рівних умовах навчання немає змісту платити більшу ціну за навчання», – вважає відповідальний секретар приймальної комісії НУ «Львівська політехніка» Роман Шуляр.

Університети переглядають вартість навчання кожного року. Востаннє ціни змінювалися три роки тому.

Zaxid.net