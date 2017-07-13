Журналісту з Львівщини «світить» позбавлення волі за вимагання хабара

Органом досудового розслідування доведено вину редактора інформаційного вісника, який отримав неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США.

Про це повідомили 14 липня у прес-службі прокуратури Львівської області.

Прокуратурою Львівської області до суду скеровано кримінальне провадження відносно редактора інформаційного вісника за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-3 КК України (одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень, в інтересах того хто надає таку вигоду).

При цьому, умовою передачі коштів було перерахування їх на попередньо названий ним номер банківської картки.

Під час досудового розслідування обвинуваченому було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зазначимо, що за вчинення вказаного злочину журналісту загрожує до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що останній протягом травня 2017 року збирав дані про ремонтні роботи, які велись філією одного з державних підприємств «Львівський облавтодор» та в подальшому, за нерозголошення компрометуючих відомостей про керівника вказаного підприємства отримав від нього грошові кошти в сумі 500 доларів США.

Як повідомляло видання «Форпост», затриманим за вимагання хабара у чиновника Укравтодору на Стрийщині виявився Володимир Ліпчанський.

Ліпчанський представляє себе головним редактором інформаційного вісника «Депеша» громадської організації «Журналістське розслідування і правова допомога». Затриманий у 1989 році закінчив факультет журналістики Львівського університету.

Як повідомлялося раніше, співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою викрили на вимаганні хабара редактора інтернет-видання на Львівщині.

Правоохоронці встановили, що головний редактор, який також є головою однієї з громадських організацій, вимагав від керівника філіі державного підприємства п’ятсот доларів США. У таку суму зловмисник оцінив припинення журналістського розслідування та не публікацію інформації про чиновника в інтернет-виданні.

Суму в гривневому еквіваленті головний редактор отримав на банківську картку, після чого повідомив посадовцю, що підготовку матеріалу «замовили» конкуренти для його звільнення з посади. Співробітники спецслужби затримали головного редактора, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після засідання ради громадської організації.

За інформацією Форпосту, затриманий працював в одному з райцентрів Львівщини. Чиновник, якого він шантажував, є керівником Укравтодору районної ланки.

За словами правоохоронців, затриманий розповів, що гроші йому були потрібні на купівлю УАЗика.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.