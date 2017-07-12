Жодна водойма Львова непридатна для купання

Цього літа безпечно купатись навколо Львова у двох озерах у Брюховичах та одному у Винниках. Інші ж водойми на території Львова є непридатними для купання.

Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Так, у смт. Брюховичі безпечний купальний сезон можливий на озері ТзОВ «Колиба» (3-тє озеро) та озері ФОП «Савчук» (1-ше озеро). 2-ге озеро, що також належить ТзОВ «Колиба», призначене для риболовлі. У Винниках відпочинковий сезон відкрито на базі відпочинку «Озеро Винниківське» ТзОВ «Краківський ринок», пише zaxid.net.

На цих трьох водних об’єктах дотримано усіх санітарних вимог, належно облаштований пляж, є рятувальні служби і медпункт.

«На цих водоймах очищені плеса і дно, підготовлені і облаштовані пляжі та прилеглі території, позначено межі купання на акваторії буями помаранчевого або червоного кольору. Обладнані медичні пункти, є гучномовне сповіщення і спостереження, людей постійно попереджують, де можна, а де не можна купатися. Є рятувальні пости зі всіма необхідними засобами, підготовленим персоналом. Також проводяться планові забори води для аналізу», ‒ повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

На першому озері у Брюховичах вода потрапляє лише з природних джерел. Туди завезли пісок з кар’єру, обладнали пірси, туалети, душові, альтанки, встановлена огорожа. На посту є два рятувальники, є медпрацівник.

Третє озеро у Брюховичах два роки було на реконструкції. Зараз тут облаштовані переодягальні, душові, туалети, чого не було раніше, розчищена берегова лінія, очищене водне дно. У будні тут чергує троє рятувальників, а у вихідні четверо.

У Львові є понад 122 водойми (включно з потічками та річками), однак купатися в них не можна. Це природні, декоративні, пожежні і технічні водойми та відстійники.

«На жаль, в нас гинуть люди, як правило, на водних об’єктах, які не призначені для купання. Торік на непридатних для купання водоймах у Львові загинули троє людей», ‒ наголосив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктор Іваніцький.

Окрім того, 24 львів’янина загинули на водоймах поза межами міста, зокрема й у місцях, не відведених для купання.