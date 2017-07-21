За минулу добу у зоні АТО загинули п`ять українських бійців, восьмеро поранені, одного взято в полон

За минулу добу, 20 липня, внаслідок бойових дій загинули п`ять українських військовослужбовців, вісім поранено, а ще одного взято в полон.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко, передає УНІАН.

”За минулу добу внаслідок бойових дій п`ять українських військових загинули”, – сказав він.

Один з них, підкреслив Лисенко, загинув від вогню снайпера поблизу Новгородського, троє – під час бою біля Красногорівки, а ще один – під час обстрілу позиції ”Шахта ”Бутівка”.

Водночас, вісім українських військовослужбовців отримали поранення: 7 – в районі Красногорівки та один – біля ”Шахти ”Бутівка”.

”Крім цього, один наш військовослужбовець потрапив у полон. Українська влада докладатиме усіх зусиль, щоб повернути хлопця додому”, – сказав Лисенко.