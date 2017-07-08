За минулу добу у зоні АТО поранено двох українських військовослужбовців

За минулу добу в зоні АТО бойовики 27 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях Збройних сил України, в ході бойових дій двоє українських воїнів зазнали вогнепальних поранень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як зазначається у повідомленні, кількість збройних провокацій проти українських армійців з боку російсько-окупаційних військ минулої доби збільшилась. Зважаючи на незначні ознаки ускладнення обстановки на окремих ділянках лінії бойового зіткнення, ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, проте контрольованою українськими захисниками.