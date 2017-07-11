За минулу добу у зоні АТО поранено двох українських військових

Протягом минулої доби російсько-окупаційні бандформування на Донбасі 29 разів обстріляли позиції сил Антитерористичної операції.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Ввечері і вночі незаконні збройні формування посилили обстріли наших позицій на Донецькому та Маріупольському напрямках

Зокрема, близько 20 та 21 години бойовики з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї вели вогонь по Водяному, Павлополю, Широкиному, Гнутово. У цей же час злочинці з 82 міліметрових мінометів били по Новомихайлівці. Крім того з 9 і до 10 вечора, наші опорні пункти поблизу Мар’їнки, обстрілювали з озброєння БМП, гранатометів та мінометів.

Внаслідок цих вогневих провокацій двоє українських військових отримали осколкові поранення.