З початку дії безвізового режиму до країн ЄС не впустили 50 українців – МЗС

За місяць дії безвізового режиму з Європейським Союзом для України до країн ЄС не пустили 50 українців з понад 95 тис. громадян, які перетинали кордон у цей час.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.

«Місяць дії безвізу: 95 461 громадянин України скористався правом безвізового в`їзду до країн Європейського Союзу, 50 – обґрунтованих відмов, переважно із-за неспроможності підтвердити мету поїздки. Будьте обережні подорожуючи», – йдеться в повідомленні.

З 11 червня набуло чинності рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткотермінових подорожей до країн ЄС і Шенгенської зони, за винятком Великої Британії та Ірландії.